El líder del PP denuncia el «abandono» de agricultores y transportistas frente a la crisis de Irán y ridiculiza a Yolanda Díaz por su viaje a Hollywood: «Menos glamur y más gestión».

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a elevar el tono de la confrontación parlamentaria, lanzando un ataque directo al corazón de la narrativa social del Gobierno. Durante la sesión de control, el presidente del Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de actuar con «voracidad política» para asegurar su permanencia en el poder, mientras mantiene una «parálisis negligente» ante la asfixia económica que sufren los sectores productivos de España.

Un Gobierno a dos velocidades

Feijóo ha centrado sus reproches en la tardanza del Ejecutivo para aprobar medidas que mitiguen el impacto de la crisis derivada de la guerra de Irán. La crítica ha sido demoledora: el PP sostiene que Sánchez solo corre cuando su propia supervivencia está en juego.

“Para comprar apoyos que le mantengan en la silla, siempre va a toda velocidad; pero para ayudar a los trabajadores, nunca tiene prisa”, ha sentenciado Feijóo desde la tribuna.

Según el líder popular, mientras el Gobierno negociaba en los despachos sus mayorías parlamentarias, los transportistas, agricultores, mineros y marineros han tenido que afrontar «solos y sin apoyo» la escalada de precios durante semanas.

Cargas contra el «glamur» de Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha sido blanco de los dardos de Feijóo. El dirigente gallego ha ironizado sobre la incoherencia de la ministra, a la que ha tildado de «antiyanqui» mientras cuestionaba su reciente viaje a Estados Unidos para asistir a la gala de los Oscars.

De Hollywood al tajo: Feijóo ha afeado a la ministra que se fuera a «disfrutar del glamur de Hollywood» en un momento de crisis nacional, sugiriendo que las alfombras rojas pesan más en la agenda del Ministerio que los problemas de la industria o el campo.

Feijóo ha afeado a la ministra que se fuera a «disfrutar del glamur de Hollywood» en un momento de crisis nacional, sugiriendo que las alfombras rojas pesan más en la agenda del Ministerio que los problemas de la industria o el campo. Desconexión con la realidad: Para el PP, este viaje simboliza a un Gobierno que vive en una burbuja de imagen mientras la calle sufre los efectos de la inflación.

El muro de la inacción

Con este discurso, Feijóo busca desmantelar la imagen de «Gobierno de la gente» que proyecta la coalición de PSOE y Sumar. Al contraponer la celeridad de las concesiones políticas a sus socios con la «pereza» administrativa para aliviar la cesta de la compra o el coste del gasoil, el PP intenta movilizar al voto trabajador descontento con la gestión de la crisis.