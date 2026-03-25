El líder de Vox denuncia que el Gobierno utiliza el conflicto en Irán para ocultar «el destrozo» de España y la «invasión» migratoria que asfixia los servicios públicos.

La sesión en el Congreso de los Diputados ha alcanzado un nivel de tensión máximo con la intervención de Santiago Abascal. El presidente de Vox ha lanzado una acusación frontal contra Pedro Sánchez, sosteniendo que el Ejecutivo está instrumentalizando el ruido bélico internacional para desviar la atención de los escándalos internos que cercan a la Moncloa.

El ruido exterior frente a las «corruptelas»

Para Abascal, la postura activa de Sánchez ante la crisis en Oriente Medio no responde a una convicción diplomática, sino a un ejercicio de supervivencia política. El líder de Vox ha sido tajante al vincular el contexto internacional con la situación judicial y política del Gobierno:

“Las bombas del exterior evitan que se hable de sus corruptelas y traiciones”, ha espetado Abascal, sugiriendo que el humo de la guerra sirve para tapar «la guerra social» que el Ejecutivo practica contra los ciudadanos españoles.

«Un país que ya no existe» por la inmigración

Más allá de la geopolítica, Abascal ha centrado su discurso en el deterioro de la calidad de vida en España. Ha denunciado un «destrozo» sistemático de todo lo que funcionaba en el país, señalando especialmente la gestión de las fronteras y los servicios públicos:

Colapso de servicios: Según el líder de Vox, los servicios públicos actuales fueron diseñados para una población mucho menor y ahora se encuentran desbordados.

Según el líder de Vox, los servicios públicos actuales fueron diseñados para una población mucho menor y ahora se encuentran desbordados. Denuncia de «invasión»: Abascal ha afirmado que España está siendo «invadida y anegada por la inmigración ilegal», un fenómeno que, a su juicio, el Gobierno oculta tras la retórica de la solidaridad internacional.

Abascal ha afirmado que España está siendo «invadida y anegada por la inmigración ilegal», un fenómeno que, a su juicio, el Gobierno oculta tras la retórica de la solidaridad internacional. El español de a pie, olvidado: Vox sostiene que existe una desconexión total entre las preocupaciones de la élite gubernamental por los conflictos externos y el sufrimiento diario de los españoles que enfrentan inseguridad y falta de recursos.

Un ataque a la línea de flotación del Ejecutivo

Con estas declaraciones, Abascal busca reforzar su mensaje de «ley y orden» y justicia social para los nacionales, contraponiéndolo a un Gobierno al que dibuja como «traidor» y «ajeno a la realidad». Al vincular las bombas en Irán con las investigaciones de corrupción en España, Vox intenta fijar en el imaginario colectivo la idea de un Sánchez que necesita el caos externo para sobrevivir al caos interno.