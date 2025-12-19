La ciudad de Ceuta encara un viernes marcado por la inestabilidad atmosférica. Aunque la jornada ha comenzado con cielos muy nubosos y brumas matinales, el cambio significativo llegará a partir del mediodía. Se espera que las precipitaciones hagan su aparición durante la tarde, con una alta probabilidad de que evolucionen hacia episodios tormentosos al cierre del día.

Evolución del cielo y precipitaciones

Durante la primera mitad del día, la nubosidad de tipo medio y alto será la protagonista, sin riesgo de lluvias hasta las 12:00 horas. Sin embargo, la situación dará un giro a partir de esa hora:

• Tarde: Aparecerán lloviznas débiles que irán ganando presencia.

• Noche: El escenario se volverá cubierto y es muy probable la aparición de tormentas intermitentes para finalizar la jornada.

Temperaturas y sensación térmica

Los termómetros se mantendrán en valores muy similares a los registrados ayer, con un ambiente suave pero húmedo:

• Máxima: Se alcanzarán los 17°C en torno a las 16:00 horas, aunque la sensación térmica podría subir hasta los 18°C.

• Mínima: Se situará en los 13°C, registro que se ha dado a primera hora de esta mañana.

Vientos y estado del mar

El viento soplará con carácter flojo y de dirección variable, predominando el componente sur durante las horas centrales. No existen avisos meteorológicos activos para la ciudad, por lo que, más allá de la incomodidad de la lluvia y la actividad eléctrica puntual de la tarde, no se prevén fenómenos costeros de riesgo.