Este viernes, 19 de diciembre, se activa el dispositivo especial de vigilancia y ordenación en las carreteras andaluzas con motivo de las festividades navideñas. Hasta el próximo 6 de enero, se espera que los desplazamientos de largo recorrido superen los cinco millones en la comunidad. La coincidencia de las vacaciones escolares, las celebraciones familiares y el turismo de invierno generará un flujo constante de vehículos hacia segundas residencias, zonas de montaña y grandes centros comerciales.

Las tres fases del operativo

Para garantizar la fluidez y seguridad en la red viaria, el dispositivo se ha dividido en tres periodos clave que concentrarán la mayor movilidad:

1. Navidad: Desde hoy viernes hasta el jueves 25 de diciembre. Se estiman 1.878.800 desplazamientos.

2. Fin de Año: Del viernes 26 de diciembre al jueves 1 de enero. Será la fase con mayor tráfico, con una previsión de 1.922.800 movimientos.

3. Reyes: Del viernes 2 al martes 6 de enero. Se cerrará el operativo con unos 1.210.000 desplazamientos adicionales.

Vías con mayor densidad de tráfico

Se espera que las vías que soporten una mayor carga de vehículos sean las autovías A-4, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, así como los peajes de la AP-4 y la red secundaria que da acceso a las estaciones de esquí y zonas turísticas de interior.

Medios humanos y vigilancia aérea

El despliegue contará con la máxima disponibilidad de recursos. Los Centros de Gestión de Tráfico de Sevilla y Málaga operarán las 24 horas con más de 60 técnicos especializados. A pie de carretera, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán las labores de auxilio y vigilancia.

Además, el control se reforzará desde el aire con helicópteros y drones que cubrirán los itinerarios principales. Estas patrullas aéreas informarán en tiempo real sobre incidencias o retenciones para facilitar la toma de decisiones y desvíos alternativos si fuera necesario.

Recomendaciones de seguridad

Dada la previsión de condiciones invernales y el alto volumen de coches, se recuerda a los conductores la importancia de:

• Revisar el estado del vehículo (neumáticos, luces y frenos).

• Consultar el estado de las carreteras antes de salir.

• Mantener la distancia de seguridad y extremar la precaución en trayectos cortos y nocturnos.