Vox Ceuta reitera su postura firme en cuanto a la inmigración ilegal en España. Según una publicación reciente, el partido aboga por la repatriación de aquellos que llegan de manera ilegal al país.

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La formación política también destaca la necesidad de que quienes cometen delitos sean devueltos a sus países de origen para cumplir sus penas. Además, el mensaje hace mención a las personas que, según Vox Ceuta, viven de ayudas sociales que no benefician a los ciudadanos españoles, indicando que deben regresar a sus países. Estas declaraciones han sido respaldadas por @Santi_ABASCAL.

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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