La Fiscalía y la acusación señalan al alto mando del Instituto Armado por supuestas irregularidades en la elaboración de informes y alteración de pruebas en el marco de una investigación interna.

MADRID — Un coronel de la Guardia Civil se enfrenta a peticiones de penas de prisión e inhabilitación especial acusado de presuntos delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación, al haber manipulado presuntamente atestados policiales y documentación judicializada durante el desarrollo de sus funciones.

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El proceso contra el alto mando judicializa una serie de actuaciones sospechosas en las que, según los escritos de acusación, el oficial habría alterado el contenido de informes oficiales con el fin de condicionar el resultado de investigaciones internas y diligencias tramitadas ante los juzgados.

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Manipulación documental y solicitud de penas

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal y de las partes acusadoras, el coronel habría intervenido de manera irregular en la redacción y modificación de datos clave en atestados bajo su responsabilidad, vulnerando la cadena de custodia y los deberes intrínsecos a su cargo dentro de la Guardia Civil.

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Por estos hechos, las acusaciones solicitan duras condenas que incluyen varios años de pena privativa de libertad, así como la inhabilitación absoluta para el ejercicio de cualquier cargo o empleo público dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A la espera del desarrollo del juicio oral

El caso, que ha generado un notable impacto en el seno del Instituto Armado por la alta graduación del procesado, se encuentra listo para la apertura de la fase de juicio oral, donde se dirimirán las responsabilidades penales de las presuntas alteraciones documentales atribuidas al mando militar.