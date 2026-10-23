Vox Ceuta ha compartido un mensaje de @actuapolitica en el que se informa sobre la solicitud de investigaciones a ONG en Ceuta, solicitada por Redondo.

Lee tambien: Vox Ceuta comparte mensaje de Abascal sobre «mafia»

El mensaje destaca la petición de más medios para investigar posibles actuaciones contra policías, guardias civiles y militares. La fuente original del mensaje es el usuario @actuapolitica.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Publicación original de @actuapolitica: ver en redes sociales.

Lee tambien: Ceuta Ya! comparte mensaje sobre acto cancelado