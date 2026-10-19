Ceuta Ya! comparte en sus redes sociales un mensaje de Mohamed Mustafa Ahmed que informa sobre la cancelación de un acto en Ceuta. Según Ahmed, este evento contaba con la participación del Gobierno del PP y lo encabezaría un islamófobo de ultraderecha. La presión popular ha sido clave para detener el acto.

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Ahmed cuestiona qué hubiera ocurrido sin la denuncia pública y critica al Partido Popular por lo que considera una propagación de odio y desprecio hacia parte de la población.

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Publicación original de Mohamed Mustafa Ahmed: ver en redes sociales.