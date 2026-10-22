El Partido Popular de Ceuta ha lanzado críticas al «sanchismo», indicando que se resume en 2.401 años de prisión, 23 tipos de delitos cometidos y 130 personas imputadas.

El partido hace un llamado a los votantes para actuar el próximo 29 de noviembre con el objetivo de poner fin a esta situación.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.