La cuenta de Vox Ceuta ha compartido un mensaje escrito por Santiago Abascal, líder del partido, en el que declara que la prioridad nacional es expulsar a «la mafia que ha secuestrado el gobierno y las instituciones de España».

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El mensaje de Abascal fue publicado el 21 de octubre de 2026 y hace referencia a la situación política actual en España. La publicación se acompañó de un vídeo.

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Publicación original de @Santi_ABASCAL: ver en redes sociales.

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