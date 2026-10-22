Vox Ceuta ha declarado que estarán vigilando las elecciones del 29N, en respuesta a las afirmaciones del presidente Sánchez sobre su intención de gobernar cuatro años más «de una manera o de otra».

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En relación a las declaraciones de Sánchez, Santi Abascal, líder de Vox, comentó en un vídeo que estas palabras insinúan tratos «muy peligrosos» y critican que no se obedezcan a los jueces. Abascal añadió que incluso los narcotraficantes han señalado que «ellos no matan jueces».

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