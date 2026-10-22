Vox Ceuta ha compartido en redes sociales las declaraciones de Santiago Abascal sobre lo que califica como ‘violencia de la izquierda’ contra VOX.

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Abascal argumenta que este enfoque en la violencia distrae la atención de la gran asistencia lograda por el acto político de VOX en Avilés, un evento al que asistieron más de 2.000 personas en lo que describe como un ‘feudo histórico de la izquierda’.

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Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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