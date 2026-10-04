El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta cuestiona las diferencias existentes entre Ceuta y Melilla, a pesar de compartir características geográficas y fiscales.
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A través de sus redes sociales, MDyC Ceuta se pregunta por qué en la ciudad hermana de Melilla la situación es distinta, enfatizando la necesidad de analizar las causas de estas diferencias.
Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.
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