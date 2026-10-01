VOX Ceuta ha expresado su firme condena hacia lo que califican como una ‘traición’ del presidente Sánchez, alegando que esta acción afecta a los sectores más vulnerables, incluyendo a los mayores en Ceuta.

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Según la formación política, los mayores en la ciudad han sido ‘desahuciados’ de sus vidas, lo que genera una fuerte crítica de parte de VOX hacia la gestión gubernamental.

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