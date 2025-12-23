Las elecciones autonómicas celebradas el pasado 21 de diciembre en Extremadura han dejado una lectura especialmente llamativa en los municipios del entorno de la central nuclear de Almaraz. En esta comarca del noreste de la provincia de Cáceres, los resultados arrojan un crecimiento muy significativo de Vox, que junto al Partido Popular (PP) ha consolidado la posición de la derecha frente al debilitamiento tradicional de la izquierda.

En localidades como Navalmoral de la Mata, una de las principales de la zona, Vox alcanzó cerca del 23,5 % de los votos, superando sus resultados de 2023 y situándose como segunda fuerza política por detrás del PP. En Almaraz, municipio de unos 1.760 habitantes muy dependiente de la central por su peso económico y laboral, los apoyos a Vox crecieron más de 13 puntos respecto a la anterior cita electoral, colocándose también como segunda opción tras los populares.

Los datos se repiten en otros pueblos del entorno, como Pueblonuevo de Miramontes, donde Vox obtuvo alrededor del 35 % de los votos, o en Talayuela, con un empate virtual entre PP y Vox, reflejando un fuerte respaldo de numerosos vecinos a las propuestas de la formación.

Causas y discurso

El avance de Vox en esta comarca no se explica únicamente por un fenómeno aislado, sino que está estrechamente ligado a la defensa de la central nuclear de Almaraz y de la actividad industrial y agrícola de la zona. La continuidad de la planta —que el Gobierno central ha programado para su cierre en 2027— ha sido un eje de la campaña en estos municipios, donde muchos electores consideran esencial su mantenimiento para evitar pérdida de empleo y despoblación.

El líder de Vox, Santiago Abascal, y el candidato autonómico Óscar Fernández realizaron varios actos públicos en Campo Arañuelo en las semanas previas a las elecciones, subrayando un discurso populista contra el “bipartidismo corrupto” y a favor de priorizar las ayudas económicas al tejido productivo local. Fernández afirmó durante la campaña que “los extremeños están hasta las narices” del sistema tradicional, una frase que ha resonado fuertemente entre los votantes de la región.

Contexto regional

Estos resultados en los pueblos cercanos a Almaraz se insertan en un contexto más amplio de cambios en el mapa político de Extremadura, donde el PP ha ganado a nivel autonómico, el PSOE ha visto una fuerte caída y Vox ha logrado duplicar sus escaños en la Asamblea regional. A nivel regional, la suma de PP y Vox supera con amplitud el 60 % de los votos, obligando de nuevo a la derecha a plantear alianzas para la gobernabilidad.