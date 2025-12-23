La Poste, el servicio postal nacional de Francia, sufrió un ciberataque que provocó importantes retrasos en la entrega de cartas y paquetes, así como problemas en las gestiones bancarias online en los días de mayor actividad del año.

Según un comunicado de la empresa, el incidente fue provocado por un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS), que dejó casi inaccesibles sus portales y aplicaciones, afectando también los servicios financieros de La Banque Postale y algunos bancos del grupo BPCE. El funcionamiento comenzó a normalizarse al mediodía del lunes.

El suceso ocurre apenas una semana después de que un joven de 22 años fuera detenido como presunto responsable de un ciberataque contra el Ministerio del Interior, que comprometió información de hasta 16 millones de ciudadanos franceses. En ese caso, el ministro Laurent Núñez atribuyó la filtración a “imprudencias” internas y no mencionó la posibilidad de ciberataques de origen extranjero.

En las últimas semanas, otras empresas francesas como SFR y Leroy Merlin también han reportado incidentes similares. Además, la agencia de contraespionaje del país investiga un posible ciberataque contra una compañía internacional de ferris, relacionado con un miembro de la tripulación originario de Letonia, acusado de actuar “para una potencia extranjera no identificada”.

Estos ataques destacan la creciente vulnerabilidad de infraestructuras críticas y servicios esenciales en Francia frente a la amenaza cibernética, especialmente en períodos de alta demanda.