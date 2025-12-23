El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, destacó hoy ante la Junta Directiva Nacional de su formación que el resultado de las elecciones autonómicas en Extremadura supone un “mandato claro” de los ciudadanos para un cambio político en España tras la victoria de la candidata del PP, María Guardiola.

Feijóo calificó la victoria como “incontestable e indiscutible”, resaltando la amplia diferencia obtenida frente al PSOE, al que situó en claro retroceso tras el 21 de diciembre. Según el líder popular, los ciudadanos han optado por un proyecto político basado en “honestidad, sensatez y responsabilidad” que deja atrás lo que, en su opinión, representa el actual Gobierno.

Durante su intervención, Feijóo también hizo un llamamiento a la formación de Santiago Abascal para que facilite la investidura de Guardiola y no “se equivoque de adversario”, señalando que el reto ahora es garantizar estabilidad institucional en la región ante el auge de la ultraderecha.

Por su parte, María Guardiola agradeció el respaldo de los barones del PP en Génova y pidió responsabilidad política a todas las fuerzas tras los comicios, subrayando la necesidad de conformar un gobierno fuerte que responda a las expectativas de los extremeños.

El resultado electoral en Extremadura, que sitúa al PP como primera fuerza con un significativo avance sobre el PSOE, abre una nueva etapa política que el partido interpreta como un paso más hacia un cambio más amplio en el panorama nacional, al tiempo que avanza la negociación con otros grupos para lograr la gobernabilidad en la comunidad.