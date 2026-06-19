Histórico encuentro en el aire. El rey Felipe VI y la princesa de Asturias han protagonizado una de las imágenes más significativas de la formación militar de la heredera a la Corona al realizar un vuelo en paralelo pilotando cada uno su propio avión Pilatus PC-21. La histórica práctica ha tenido lugar en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier, en la Región de Murcia, como parte de la recta final de la instrucción aeronáutica de la princesa.

La Casa Real ha difundido este viernes un paquete gráfico compuesto por 18 fotografías y un vídeo que inmortalizan este adiestramiento conjunto, llevado a cabo durante las últimas semanas en las instalaciones murcianas.

De la teoría al simulador: Leonor lidera el ‘briefing’

El documento audiovisual arranca a pie de pista, donde la princesa de Asturias, uniformada con el mono de vuelo del Ejército del Aire y del Espacio, recibe al jefe del Estado con un saludo militar que rápidamente da paso a un cercano abrazo entre padre e hija.

Acompañados por los altos mandos de la academia, ambos se dirigieron a las salas de instrucción. En ellas, la propia princesa de Asturias fue la encargada de impartir la reunión informativa (briefing) ante el Rey. Portando las insignias de la AGA y su apellido «Borbón Ortiz» en el uniforme, Leonor expuso detalladamente las condiciones meteorológicas del vuelo, el plan de ruta y el funcionamiento técnico del asiento eyectable del PC-21.

Antes de despegar, ambos pasaron por el simulador de vuelo, la plataforma tecnológica donde la heredera aprendió a dominar los mandos del avión de entrenamiento avanzado antes de realizar su histórica «suelta» (su primer vuelo en solitario). Tras una rigurosa revisión exterior del aparato por parte de la princesa, padre e hija despegaron junto a sus respectivos instructores.

Al tomar tierra, la complicidad entre ambos volvió a quedar patente. Tras un nuevo abrazo en la pista, el rey Felipe VI confesó haberse sentido «mejor de lo que esperaba» volando en paralelo junto a su hija, antes de posar para los medios oficiales de la Casa de S.M. el Rey.

El fin de una intensa hoja de ruta militar

Este vuelo conjunto marca el broche de oro a un exigente plan de estudios militares de tres años de duración, diseñado específicamente para la futura reina de España:

Curso 2023-2024 (Ejército de Tierra): Formación básica en la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, integrándose en la 82ª promoción tras su jura de bandera.

Formación básica en la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, integrándose en la 82ª promoción tras su jura de bandera. Curso 2024-2025 (Armada): Instrucción en la Escuela Naval Militar (ENM) de Marín, que incluyó el tradicional crucero de instrucción de medio año a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano.

Instrucción en la Escuela Naval Militar (ENM) de Marín, que incluyó el tradicional crucero de instrucción de medio año a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano. Curso 2025-2026 (Ejército del Aire y del Espacio): Formación aeronáutica en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier con la 78ª promoción, que culmina este verano.

Próximos pasos: Despachos y universidad

El calendario institucional de la princesa Leonor no da tregua. Este próximo mes de julio de 2026, la heredera completará oficialmente los tres cursos de formación básica estipulados por Real Decreto. En ese momento, obtendrá las divisas de alférez alumna del Ejército de Tierra y del Aire, así como la de alférez de fragata alumna de la Armada, un nombramiento que aparecerá publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sin embargo, su vinculación con sus promociones militares continuará a distancia. Mientras sus compañeros completan el quinto y último año de carrera durante el curso 2026-2027, la princesa de Asturias iniciará sus estudios universitarios en la carrera de Ciencias Políticas el próximo mes de septiembre en la Universidad Carlos III de Madrid.

La culminación definitiva de su etapa militar llegará en julio de 2027, momento en el que la princesa Leonor recibirá los reales despachos de teniente (Tierra y Aire) y alférez de navío (Armada) en las correspondientes ceremonias oficiales de Zaragoza, Marín y San Javier.