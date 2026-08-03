Una trabajadora del área contable de Red.es ha denunciado ante la Policía que un superior le ordenó modificar y eliminar información relacionada con un contrato adjudicado a una unión temporal de empresas integrada por Innova Next, del Grupo Barrabés, y KPMG. La licitación forma parte de las adjudicaciones investigadas por la UCO y la Fiscalía Europea por posibles irregularidades.

La denuncia fue presentada el pasado 16 de julio por Claudia C., contable de la empresa pública, quien entregó a los investigadores documentación original del expediente y copias del contenido anterior a las modificaciones.

Según su declaración, actuó después de considerar que las instrucciones recibidas podían encubrir una actuación irregular y con el objetivo de preservar la trazabilidad de los cambios realizados.

La orden afectaba a un expediente de 2021

Los hechos se centran en el expediente 044/20-ED, adjudicado en 2021 a la UTE formada por Innova Next y KPMG.

Esta contratación es una de las tres adjudicaciones de Red.es investigadas por las autoridades en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, cuyas empresas concurrieron a procedimientos respaldados mediante cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

La Guardia Civil analiza si pudieron producirse actuaciones constitutivas de prevaricación para favorecer determinadas ofertas. La existencia de la investigación no implica que se haya probado responsabilidad penal alguna.

La trabajadora asegura que le pidieron no dejar rastro

De acuerdo con la denuncia, el subdirector adjunto de Administración y Finanzas de Red.es, Guillermo Tapia Poza, envió a la contable un correo el 14 de julio solicitándole que eliminara toda la información contable del expediente.

La trabajadora afirma que ejecutó los cambios, pero antes envió un mensaje a su superior para dejar constancia de que iba a reclasificar determinados asientos. En ese correo advertía de que desconocía qué nuevas fechas debía incorporar, ya que las anotaciones correspondían a los ejercicios de 2021, 2022 y 2023.

Según su relato, posteriormente recibió la instrucción de eliminar ese mensaje y responder únicamente con la expresión “YA ESTÁ”, sin mencionar el número del expediente.

Dos videollamadas para borrar el correo definitivamente

La contable sostiene que el 16 de julio su superior le pidió mantener una videollamada y compartir la pantalla de su ordenador.

Durante esa conversación, asegura que se le ordenó borrar de forma permanente el correo relacionado con la modificación contable. La trabajadora eliminó el mensaje mientras su responsable observaba el proceso.

Horas después, según su denuncia, se produjo una segunda videollamada en la que se le pidió entrar en la carpeta de elementos eliminados y borrar nuevamente el correo para impedir su recuperación.

La empleada explicó ante la Policía que siguió las instrucciones porque procedían directamente de su superior jerárquico. Sin embargo, al sospechar que la actuación podía ser irregular, recuperó el mensaje y realizó una captura de pantalla.

Entregó archivos originales y medio centenar de facturas

La trabajadora puso a disposición de la Policía los archivos contables originales correspondientes a los años 2022 y 2023.

También entregó cerca de medio centenar de facturas vinculadas a pagos a la UTE KPMG Asesores, cuyo importe conjunto asciende a unos 863.000 euros, según la documentación citada en la denuncia.

El expediente está actualmente en manos de la Fiscalía Europea, que asumió su investigación después de que estuviera bajo la competencia del juez Juan Carlos Peinado. Las otras dos contrataciones relacionadas con el caso ya eran examinadas por ese organismo desde 2024.

La UCO investiga las puntuaciones de las ofertas

Los informes incorporados a la investigación apuntan, según la información facilitada, a posibles maniobras dentro de Red.es para favorecer ofertas relacionadas con Barrabés.

Los agentes analizan si las puntuaciones fueron modificadas de manera artificial o arbitraria. Entre las comunicaciones internas examinadas figura la expresión “la suya es la buena”, interpretada por los investigadores como un posible indicio de que el proceso estaba siendo orientado.

Barrabés declaró ante la Justicia que colaboró en el diseño de contenidos del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y que miembros de su equipo participaron como profesores asociados.

La investigación deberá determinar ahora si las modificaciones denunciadas por la contable estaban justificadas administrativamente o si respondían a un intento de eliminar información relevante de uno de los contratos examinados.