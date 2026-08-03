El calor dará una ligera tregua este lunes en buena parte de España por la llegada de un nuevo frente. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una bajada generalizada de las temperaturas máximas y lluvias en el noroeste peninsular, aunque la inestabilidad será más intensa en el nordeste, donde podrían registrarse tormentas fuertes y granizo.

El cambio meteorológico comenzará a notarse especialmente durante la tarde. El frente dejará precipitaciones en el noroeste y favorecerá la formación de tormentas en zonas del bajo Ebro y la provincia de Lleida.

Los pronósticos no descartan que estos fenómenos se extiendan a otros puntos de Cataluña y Aragón, con episodios localmente intensos y posibilidad de granizo.

El calor seguirá por encima de los 35 grados

Pese al descenso térmico previsto en gran parte de la Península, numerosas zonas continuarán soportando temperaturas muy elevadas.

Los termómetros superarán los 35 grados en áreas del sur y el este peninsular, así como en las Islas Baleares. Por esta razón, se mantienen los avisos por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Cataluña, Región de Murcia y Baleares.

En Canarias, la situación será más extrema. Gran Canaria permanece bajo aviso rojo, con valores que podrían aproximarse a los 40 grados durante la jornada.

Noches tropicales en el Mediterráneo y Canarias

Las temperaturas nocturnas tampoco ofrecerán demasiado alivio en el sureste peninsular y Baleares, donde las mínimas se mantendrán por encima de los 20 grados.

El calor será especialmente intenso durante la madrugada en el litoral mediterráneo y Canarias. En algunas zonas, los termómetros podrían no bajar de los 25 grados e incluso mantenerse cerca de los 30.

Nubes, calima y fuertes rachas de viento

La entrada del frente dejará cielos muy cubiertos en la mitad norte y algunas nubes en el sur. Conforme avance la jornada, el ambiente tenderá a despejarse en las zonas orientales.

También se espera calima en Canarias y en el entorno del mar de Alborán, lo que podría reducir la visibilidad y empeorar la sensación térmica.

En cuanto al viento, soplará poniente moderado en las costas del sur y viento del sur en el litoral gallego. En Canarias, los alisios podrán dejar rachas muy fuertes durante el lunes.

El inicio de agosto estará así marcado por un contraste meteorológico: descenso de las temperaturas en buena parte del país, tormentas intensas en el nordeste y calor extremo todavía presente en el sur, el Mediterráneo y Canarias.