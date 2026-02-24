Manuel Bautista (PP) vincula las denuncias de acoso sexual y laboral en su contra con una «fábrica de bulos» de Moncloa y compara la situación con técnicas de «deshumanización» históricas.

El clima político en Móstoles ha alcanzado su punto de máxima ebullición este martes. Minutos antes de un Pleno extraordinario convocado por toda la oposición (PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox), el alcalde de la localidad, Manuel Bautista, ha lanzado un duro contraataque contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusa de estar detrás de una campaña de difamación personal.

El origen del conflicto

La polémica estalló la semana pasada tras la denuncia judicial de una exconcejala del Partido Popular, quien acusa al regidor de presunto acoso sexual y laboral. Sin embargo, Bautista sostiene que no existe una causa judicial abierta ni una querella formalizada, calificando el proceso como una «argucia» política.

«No le saldrá gratis al señor Sánchez»

Bautista no ha escatimado en calificativos para describir la situación, situando el foco directamente en el Palacio de la Moncloa:

El alcalde afirma que el equipo del presidente ha montado una «gran mentira» para intentar desgastar al PP en Móstoles y en la Comunidad de Madrid de forma «antidemocrática». Estrategia de comunicación: Ha definido la gestión del Gobierno central como una «fábrica de expandir bulos» y ha denunciado una campaña de «deshumanización» , llegando a compararla con tácticas utilizadas en la antigua Alemania.

Acciones legales: El regidor ha advertido que tomará medidas legales para defender su honor y su integridad, asegurando que esta ofensiva «no le va a salir gratis» al jefe del Ejecutivo.

«Me están difamando y eso no lo podemos consentir. El señor Sánchez no puede actuar así sin haber siquiera una resolución judicial», sentenció Bautista ante los medios.

El trasfondo municipal

El alcalde ha defendido su gestión al frente del Ayuntamiento, asegurando que su mandato nació de la voluntad de los mostoleños para «limpiar la corrupción sanchista» que, según sus palabras, corroyó la institución en legislaturas anteriores.

Mientras tanto, la oposición en bloque exige explicaciones inmediatas sobre las acusaciones de la exedil. El Pleno extraordinario se presenta como uno de los más tensos de la legislatura, con el foco puesto en si estas acusaciones afectarán a la estabilidad del gobierno local.