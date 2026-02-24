La Comisión Europea confirma que el Gobierno no notificó la normativa técnica, un paso obligatorio según la directiva comunitaria. Esta omisión deja en el aire la validez de las multas y genera una grave inseguridad jurídica.

El plan de la Dirección General de Tráfico (DGT) para sustituir los triángulos de emergencia por la baliza V16 conectada ha sufrido un revés inesperado en los despachos de Bruselas. La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum a España tras constatar que el Ejecutivo no notificó formalmente los Reales Decretos que regulan este dispositivo, un trámite imperativo para cualquier reglamento técnico que afecte al mercado común.

Este error burocrático, confirmado este 24 de febrero de 2026 por el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, coloca a la normativa española en una situación de «limbo legal» que podría anular su obligatoriedad.

El defecto de forma que invalida las sanciones

Según la Directiva (UE) 2015/1535, los Estados miembros deben comunicar a Bruselas cualquier norma técnica antes de su aprobación para evitar barreras comerciales. Al ignorar este paso, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es tajante: la norma es inoponible frente a terceros.

Esto significa que:

Multas anulables: Cualquier sanción impuesta por no llevar la baliza o por su uso incorrecto podría ser recurrida y ganada sistemáticamente en los tribunales por defecto de forma.

Inseguridad para conductores y fabricantes

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el sector del motor. Mientras la DGT defendía la baliza como una herramienta vital conectada a la plataforma DGT 3.0 para evitar atropellos en carretera, Bruselas pone el foco en la vulneración de los principios de unidad de mercado.

Los fabricantes de estos dispositivos, que han realizado inversiones millonarias para cumplir con los requisitos técnicos exigidos por Tráfico, ven ahora cómo su tecnología podría ser cuestionada. Por su parte, el Ministerio del Interior aún no ha detallado cómo piensa subsanar esta falta de notificación previa para salvar la validez de la norma.

Los puntos críticos del conflicto