La red social X, propiedad de Elon Musk, ha restablecido su servicio hoy viernes, 16 de enero de 2026, tras sufrir un apagón masivo que dejó a millones de usuarios sin acceso durante aproximadamente una hora. La incidencia, que comenzó a registrarse con fuerza a partir de las 16:00 horas, afectó de forma simultánea a países como España, Estados Unidos y Colombia.

Cronología de la incidencia

El fallo técnico impidió la carga de contenido tanto en la aplicación móvil como en la versión de escritorio. Al intentar actualizar el «feed», la plataforma mostraba un mensaje de error persistente: «Los posts no se están cargando en este momento».

• Alcance: En Estados Unidos, más de 50.000 usuarios reportaron problemas en el portal Downdetector, mientras que en España y Latinoamérica los informes se contaron por miles en pocos minutos.

• Grok afectado: El chatbot de inteligencia artificial generativa de la plataforma también sufrió las consecuencias del fallo, dejando de responder consultas de los usuarios premium.

Cloudflare, en el punto de mira

Aunque las causas exactas aún no han sido detalladas oficialmente por la compañía, diversos reportes apuntan a un problema de infraestructura.

• Origen: Según adelanta Variety, los fallos podrían haberse originado en Cloudflare, el proveedor de servicios de ciberseguridad y redes que da soporte a la plataforma.

• Segunda caída: Se trata del segundo incidente de gran escala en apenas cuatro días, tras el apagón global que sufrió la red social el pasado martes.

Situación actual

Sobre las 17:00 horas (16:00 GMT), el flujo de publicaciones y el acceso a los perfiles comenzó a normalizarse de forma escalonada. X no ha emitido por el momento un comunicado oficial explicando el motivo de esta recurrente inestabilidad en sus servidores durante la presente semana de enero de 2026.