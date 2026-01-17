Este sábado, 17 de enero de 2026, dos de las selecciones más laureadas del continente se ven las caras en un duelo de «gigantes heridos». Egipto y Nigeria disputarán el partido por el tercer y cuarto puesto en el Stade Mohamed V de Marruecos, un encuentro que promete intensidad por el orgullo de subir al podio africano.

El camino al tercer puesto: Dos caídas dolorosas

Ambas selecciones llegan a esta cita tras sufrir eliminaciones muy ajustadas en las semifinales, lo que añade un componente de redención al choque de hoy:

• Egipto: Los «Faraones» cayeron por 1-0 ante Senegal. Fue un partido frustrante para su gran estrella, Mohamed Salah, quien estuvo completamente anulado por la zaga senegalesa y apenas pudo generar peligro antes de que Sadio Mané sentenciara el duelo en el minuto 78.

• Nigeria: Las «Águilas Verdes» rozaron la final con una exhibición defensiva ante la anfitriona, Marruecos. Tras resistir el asedio marroquí durante 120 minutos, la suerte de los penaltis (4-2) les privó de luchar por el título, dejando una sensación de oportunidad perdida pese a su solidez.

Detalles del encuentro: Horario y sede

El partido por la medalla de bronce se celebrará en territorio marroquí, escenario de esta fase final del torneo:

• Fecha: Sábado 17 de enero de 2026.

• Hora: 13:00 horas (España / Marruecos).

• Estadio: Stade Mohamed V, Casablanca.

Las claves del duelo

El principal aliciente será ver si Mohamed Salah logra resarcirse de su discreta actuación en semifinales y liderar a Egipto hacia el tercer escalón del podio. Por su parte, Nigeria buscará mantener el orden táctico que le permitió maniatar a Marruecos, confiando en su velocidad al contraataque para castigar a una defensa egipcia que ha mostrado fisuras bajo presión.