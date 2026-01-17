El Estadi Mallorca Son Moix acoge este sábado, 17 de enero de 2026, un duelo de necesidades opuestas pero de igual urgencia. El Real Mallorca de Jagoba Arrasate busca oxígeno para no caer en los puestos de descenso, mientras que el Athletic Club de Ernesto Valverde necesita los tres puntos para consolidar su asalto a los puestos europeos en este arranque de la segunda vuelta.

Los baleares llegan tras un duro revés en Vallecas que los ha dejado a tan solo un punto de la zona roja. Por su parte, los «leones» aterrizan en la isla tras una sufrida clasificación copera ante la Cultural Leonesa, con el objetivo de repetir el resultado de la primera vuelta (2-1 en San Mamés).

Horario: ¿A qué hora empieza el Mallorca – Athletic?

El encuentro correspondiente a la jornada 20 se disputará hoy, sábado 17 de enero, a partir de las 16:15 horas (hora peninsular española).

Televisión: ¿Dónde ver el Mallorca – Athletic en directo?

El partido podrá seguirse en vivo a través de las siguientes plataformas y canales:

• DAZN y DAZN LaLiga: Disponible en el dial 55 de Movistar Plus+ y en el dial 113 de Orange TV.

• LaLiga TV Bar: Opción disponible para establecimientos públicos y hostelería.

• App de DAZN: Para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.

Datos y claves del encuentro

• Historial: Ambos conjuntos se han enfrentado 65 veces en la máxima categoría, con un balance favorable para los bilbaínos (30 victorias frente a 17 del Mallorca y 18 empates).

• El Mallorca en peligro: Con 18 puntos en su casillero, los de Arrasate están obligados a sumar en casa para evitar que el inicio de la segunda vuelta se convierta en una pesadilla clasificatoria.

• El Athletic, a por Europa: El ‘Txingurri’ Valverde busca regularidad fuera de casa para no descolgarse de la pelea por la zona noble de la tabla.