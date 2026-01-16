El Real Madrid ha firmado una noche redonda en el Movistar Arena tras imponerse con una superioridad aplastante al Barça en la 22ª jornada de la Euroliga. El equipo de Sergio Scariolo no solo se llevó el triunfo en el Clásico, sino que dio una lección de intensidad y despliegue físico que dejó sin opciones al conjunto azulgrana desde el primer cuarto.

Con este resultado, ambos equipos quedan empatados en la clasificación con un balance de 14 victorias y 8 derrotas, aunque las sensaciones en el bando blanco son de un equipo que va a más en el momento clave de la temporada.

Crónica del partido: Un Madrid físicamente imparable

El encuentro comenzó con un Real Madrid volcado, liderado por una defensa que anuló por completo la circulación de balón del Barça. Los de Scariolo saltaron al parqué con un «hambre» que su rival no pudo igualar.

• Dominio desde el inicio: El Barça salió frío, sufriendo en cada emparejamiento individual. La falta de contundencia en el rebote permitió al Madrid segundas opciones que no perdonó, abriendo una brecha en el marcador que los visitantes arrastraron como una losa durante los 40 minutos.

• La pizarra de Scariolo: El técnico italiano le ganó la partida táctica a Joan Peñarroya. Sus rotaciones mantuvieron la frescura en el equipo, permitiendo una presión constante que forzó numerosas pérdidas en la dirección de juego azulgrana.

• A remolque: El Barça intentó reaccionar en el tercer cuarto con fogonazos individuales, pero nunca llegó a inquietar seriamente a un Madrid que controló el «tempo» del choque con una madurez incontestable.

Las claves del éxito blanco

1. Superioridad física: El poderío en la pintura y la velocidad en las transiciones fueron demasiado para un Barça que pareció fatigado y sin ideas.

2. Factor mental: El Madrid supo jugar con la ansiedad de su rival, castigando cada error y manteniendo la cabeza fría en los breves momentos de empuje barcelonista.

3. Igualdad en la tabla: Este triunfo tiene un valor doble. Al margen del prestigio, los blancos atrapan al Barça en la clasificación, apretando la lucha por los puestos de ventaja de campo en los playoffs.

Resumen de la Jornada 22

• Sede: Movistar Arena (Madrid).

• Balance tras el partido: Real Madrid (14-8) y FC Barcelona (14-8).

• Próximo compromiso: El Madrid buscará consolidar esta racha en la próxima doble jornada europea, mientras que el Barça deberá resetear para no perder comba con los líderes.