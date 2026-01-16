Fin de semana de paraguas y abrigo en la ciudad autónoma. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Ceuta se enfrenta a un sábado marcado por la inestabilidad atmosférica, con una combinación de cielos encapotados, lluvias débiles y riesgo de tormentas durante prácticamente toda la jornada.

Predicción para el sábado 17 de enero

El día comenzará con un ambiente muy complicado. Se esperan tormentas y lluvias escasas en las primeras horas, con una acumulación estimada de 1 litro por metro cuadrado en torno a las 04:00 de la madrugada.

• Evolución del cielo: Aunque se espera una ligera tregua en la nubosidad a partir de las 06:00, el panorama volverá a cerrarse rápidamente. La jornada concluirá con cielos muy nubosos y nuevas tormentas acompañadas de lluvia escasa al final del día.

• Temperaturas en descenso: Los termómetros marcarán una caída notable. La máxima no superará los 14 grados, mientras que la mínima caerá hasta los 11 grados.

• Sensación térmica: Debido a la humedad y al viento flojo de poniente (oeste), la sensación térmica mínima podría desplomarse hasta los 8 grados.

Previsión para el domingo y lunes

La inestabilidad no dará tregua y se prolongará durante el inicio de la próxima semana:

• Domingo 18 de enero: Será una jornada puramente invernal, con cielos totalmente encapotados y lluvias persistentes. Las temperaturas seguirán bajando ligeramente, moviéndose entre los 12 grados de máxima y los 9 de mínima.

• Lunes 19 de enero: Se mantiene la probabilidad de lluvias escasas, especialmente hasta el mediodía. Sin embargo, se espera un alivio térmico con máximas que podrían subir hasta los 15 grados, aunque las mínimas seguirán instaladas en los 9 grados. El viento de oeste ganará protagonismo.

Resumen meteorológico del fin de semana

• Sábado: 14°C / 11°C (Tormentas y lluvia débil).

• Domingo: 12°C / 9°C (Lluvia y cielo encapotado).

• Lunes: 15°C / 9°C (Intervalos nubosos y lluvia escasa).