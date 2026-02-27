La que fuera estrella de ‘Gandía Shore’ ha comunicado su baja inesperada en el nuevo reality de los hermanos gemelos, alegando motivos personales de fuerza mayor a escasos días del estreno.

El esperado retorno de Ylenia Padilla a la primera línea mediática ha quedado truncado. La exparticipante de ‘GH VIP’ y ‘GH Dúo’, cuyo nombre figuraba como uno de los principales reclamos del nuevo formato ‘La cárcel de los famosos’, ha anunciado formalmente que no formará parte del proyecto producido por Carlos y Dani, conocidos como ‘Zona Gemelos’.

La noticia, que ha causado sorpresa entre sus seguidores, supone un cambio drástico en el cartel del reality, donde Ylenia debía compartir encierro con figuras tan mediáticas como José Labrador —con quien vivió un mediático romance en el pasado— y Aída Nízar. Su participación se perfilaba como uno de los grandes hitos televisivos de la temporada, marcando su reaparición tras años alejada del foco público.

El comunicado oficial

A través de una publicación en su perfil personal de Instagram, la protagonista ha querido zanjar las especulaciones sobre su ausencia. «Por motivos personales de fuerza mayor, finalmente no formaré parte del proyecto», ha confirmado en un breve comunicado.

Ylenia ha querido despejar cualquier duda sobre la cronología de su renuncia, aclarando que la decisión se tomó el pasado martes, si bien se ha optado por esperar cuarenta y ocho horas para comunicarlo oficialmente. En el mismo mensaje, ha mostrado su agradecimiento hacia la productora por la confianza depositada en ella: «Agradezco tanto el interés como la oportunidad. Los amo y les deseo lo mejor en esta etapa a todo el equipo y al resto de participantes».

Una baja sensible para el formato

La renuncia de Padilla supone un revés para ‘La cárcel de los famosos’, que pierde así a uno de sus perfiles más potentes para generar audiencia. Su trayectoria, iniciada en el recordado ‘Gandía Shore’ y consolidada posteriormente como colaboradora en los espacios de Mediaset, la convertían en el centro de atención de este nuevo formato viral.

Por el momento, la exparticipante ha pedido comprensión a sus seguidores ante esta decisión, apelando a su «nueva era» y agradeciendo las muestras de apoyo recibidas tras conocerse su desvinculación definitiva del concurso.