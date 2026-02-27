El titular de Transportes, Óscar Puente, no ha dudado en señalar el reality de supervivencia como su destino televisivo preferido, dejando una llamativa reflexión sobre su actividad diaria en el Congreso de los Diputados.

A escasos días del estreno de una nueva edición de ‘Supervivientes’ desde Honduras y con el elenco oficial de concursantes aún pendiente de completar, un nombre de peso en el Ejecutivo ha irrumpido en las quinielas de forma inesperada. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confesado estar plenamente capacitado para afrontar el duro desafío que plantea el formato estrella de Telecinco.

La revelación tuvo lugar durante una entrevista realizada por Thais Villas, reportera de ‘El Intermedio’, en los pasillos del Congreso de los Diputados. Ante la pregunta hipotética sobre qué reality elegirían si tuvieran que abandonar la política, el que fuera alcalde de Valladolid fue directo en su elección: «Obviamente, ‘Supervivientes’. Es para lo que estoy preparado».

El ministro socialista quiso ir un paso más allá en su respuesta, aprovechando la ocasión para lanzar una velada comparación entre las condiciones de vida en el programa producido por Cuarzo Producciones y su labor parlamentaria. Con un tono irónico, Puente aseguró que, tras su experiencia en la Cámara Baja, participar en el reality de supervivencia sería, en comparación, un «paseo por el campo».

Otras confesiones en el Congreso

La consulta de la reportera no se limitó al ministro de Transportes, abriéndose a otros rostros habituales de la vida política nacional, quienes también expresaron sus preferencias televisivas:

• Elma Saiz: La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mostró una inclinación por los formatos de corte musical, señalando ‘¡Mira quién baila!’ o ‘Mask Singer’ como sus opciones predilectas.

• Verónica Martínez Barbero: La portavoz de Sumar se mostró más escéptica con el género, aunque admitió que, de participar, elegiría ‘Masterchef’, bromeando con que su paso por el programa sería breve dado su nulo conocimiento culinario.

• Gabriel Rufián: El diputado optó igualmente por el concurso de cocina de RTVE, reconociendo que su carácter obsesivo le llevaría a entregarse al máximo en los fogones, aunque auguró que su actitud positiva no evitaría las críticas de sus compañeros.