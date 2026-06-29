La leyenda brasileña rinde pleitesía al jugador del Santos en la víspera de los dieciseisavos de final del Mundial y corona a Kylian Mbappé como su «heredero natural»

Ronaldo Nazario nunca deja indiferente a nadie cuando habla. El bicampeón del mundo ha concedido una extensa entrevista al diario francés L’Équipe en la que ha repasado la actualidad del Mundial de 2026. Entre sus titulares más destacados, el exdelantero ha dejado clara su jerarquía en la ‘Seleção’, priorizando el impacto de Neymar Jr. por encima del de la gran estrella del Real Madrid, Vinicius Jr., y ha bendecido de forma definitiva a Kylian Mbappé.

Neymar, el factor diferencial para el hexacampeonato

A las puertas de las eliminatorias de octavos de final, Ronaldo no ha dudado en salir en defensa de Neymar, actual futbolista del Santos, cuya convocatoria estuvo rodeada de debate. Para ‘El Fenómeno’, no hay discusión posible sobre quién debe liderar a Brasil en los momentos de la verdad.

«Estaba a favor de su convocatoria por una buena razón: Neymar es decisivo. No veo a otro jugador en el grupo actual con la misma habilidad que él para ganar un partido», sentenció Ronaldo, obviando el gran estatus actual de Vinicius. «Obtuvo permiso de los médicos, está en buena forma y ahora tiene la oportunidad de silenciar a todos aquellos que no creían en él».

Asimismo, el exastro brasileño quiso mostrar su absoluta sintonía con el banquillo de la ‘Canarinha’, elogiando la figura de su seleccionador: “Tengo una tremenda confianza en el trabajo de Ancelotti y su capacidad para calmar el ambiente y sacar lo mejor de sus jugadores. No elegiría a ningún otro entrenador ahora para el equipo”.

Mbappé, su heredero legítimo

Más allá de la actualidad de su país, Ronaldo volvió a deshacerse en elogios hacia el capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, con quien se le ha comparado de forma inevitable desde su irrupción en la élite por su potencia y velocidad zancada.

«El estilo de juego de Mbappé me recuerda a mí mismo en mi mejor momento. Es uno de los mejores del fútbol actual y un heredero natural de las leyendas de este deporte», afirmó de manera tajante.

Ronaldo, al que ya se le ha visto presenciando los partidos de Brasil desde los palcos del Mundial, confía ciegamente en que este torneo pueda devolver la gloria a su país, siempre y cuando Neymar asuma los galones que el propio ‘9’ histórico le ha otorgado de forma pública.