MADRID.— La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha arremetido con suma dureza contra el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Millán ha utilizado las revelaciones sobre la supuesta manipulación del voto exterior en Argentina en las generales de 2023 para acusar directamente al PSOE de «fabricar falsos votantes» mediante el uso fraudulento de pasaportes de fallecidos, sentenciando que al Ejecutivo de Pedro Sánchez «ya no le convencen ni los muertos».

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En una intervención vertiginosa, la dirigente de Vox ha cuestionado la legitimidad de los procesos electorales de los socialistas y ha alertado de que el Gobierno ensaya este tipo de maniobras de cara a las elecciones de 2027. Asimismo, Millán ha vinculado la gestión electoral con la crisis de seguridad nacional, afeando al Gabinete que «exculpe a Marruecos a cambio de la vida de los ceutíes» y denunciando los ataques sistemáticos desde el Ejecutivo contra los jueces que investigan al entorno del presidente del Gobierno.

Ante un Bolaños que ha evitado entrar al choque directo apelando a la ironía, la portavoz de la formación conservadora ha cerrado su réplica advirtiendo de que su partido mantendrá una ofensiva sin tregua en los tribunales y las instituciones para frenar lo que considera un «fraude y una amenaza directa a la nación».

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