El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha marcado esta semana una hoja de ruta decisiva para el futuro del país. En un anuncio realizado este miércoles, el mandatario confirmó el envío de una delegación de alto nivel a Ginebra para negociar el apoyo financiero de Washington, mientras fija la mirada en una nueva reunión a tres bandas con Rusia y Estados Unidos para el próximo mes de marzo.

El «Paquete de Prosperidad»: El plan para el día después

La cita inmediata tendrá lugar este jueves en suelo suizo. Ucrania estará representada por dos figuras clave: Rustem Umérov (jefe del Consejo de Seguridad Nacional) y Oleksí Sobolev (ministro de Economía).

El objetivo central de este encuentro con los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, es desgranar el denominado «Paquete de Prosperidad». Este plan busca:

Inversión extranjera: Garantizar el flujo de capitales de Estados Unidos y Europa para estabilizar la economía ucraniana tras el impacto de la invasión.

Garantizar el flujo de capitales de Estados Unidos y Europa para estabilizar la economía ucraniana tras el impacto de la invasión. Infraestructura: Sentar las bases técnicas y financieras para la reconstrucción física del país.

Sentar las bases técnicas y financieras para la reconstrucción física del país. Acuerdos bilaterales: Consolidar compromisos específicos con la administración estadounidense para el desarrollo industrial post-conflicto.

Cumbre Ucrania-Rusia-EE. UU. en el horizonte

Aunque Zelenski aspiraba a que los contactos trilaterales se retomaran este mismo febrero, la agenda diplomática se ha desplazado ligeramente. El presidente ucraniano prevé que el nuevo encuentro con representantes de Moscú y Washington se celebre a principios de marzo.

A pesar de la complejidad de estas mesas de negociación, Kiev mantiene un objetivo humanitario prioritario para dicha cita: acordar un nuevo intercambio de prisioneros. Este paso se considera fundamental para mantener abiertos los canales de comunicación y aliviar la presión interna en ambos frentes.

Mediadores de peso en la mesa

La presencia de Steve Witkoff y Jared Kushner como interlocutores de la Casa Blanca subraya la importancia que Washington otorga a la vertiente económica del conflicto. Witkoff ya había adelantado la reunión el pasado martes, confirmando que Ginebra vuelve a ser, una vez más, el escenario neutral donde se decide el equilibrio geopolítico y la viabilidad económica de la región.

Zelenski, a través de un mensaje directo a los medios, insistió en que el equipo económico hablará «con detalle» sobre cada punto del paquete de reconstrucción, dejando claro que Ucrania ya no solo negocia la defensa, sino su supervivencia financiera a largo plazo.