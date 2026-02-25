La espera ha terminado para los seguidores de la familia más peligrosa de Birmingham. Netflix ha incendiado las redes sociales con el lanzamiento del tráiler oficial de «Peaky Blinders: El hombre inmortal», la película que servirá como continuación épica de la aclamada serie británica. El anuncio no solo ha revelado las primeras imágenes de un Tommy Shelby maduro y atormentado, sino que ha puesto fecha definitiva a su desembarco en la gran pantalla y en el streaming.

El regreso de un mito en una Birmingham en llamas

La trama nos traslada a una Birmingham devastada por la Segunda Guerra Mundial, concretamente tras los bombardeos de 1940. Tommy Shelby, interpretado nuevamente por el oscarizado Cillian Murphy, abandona su exilio voluntario para regresar a una ciudad en ruinas.

En esta ocasión, el líder de los Shelby no solo lucha contra enemigos externos, sino contra sus propios fantasmas internos en un contexto de colapso social y moral. La película promete elevar la ambición narrativa de la saga, situando el destino de la familia y de todo el país en una encrucijada definitiva.

Un reparto de lujo para la expansión del universo

Bajo la dirección de Tom Harper —quien ya dirigió episodios de la primera temporada—, la producción ha blindado su elenco con nombres de primer nivel que se unen a la mitología de los Shelby:

Rebecca Ferguson

Tim Roth

Barry Keoghan (quien interpretará al hijo de Thomas Shelby)

Fechas clave: Cine y Streaming

Netflix ha optado por una estrategia de «doble ventana» para asegurar que la película sea el evento cinematográfico del año:

Estreno exclusivo en cines: 6 de marzo de 2026. Llegada a Netflix: 20 de marzo de 2026.

Con esta maniobra, la plataforma busca que los fans disfruten de la inmersiva estética de la Birmingham industrial en pantalla grande antes de que el filme pase a formar parte de su catálogo global apenas dos semanas después.