La jornada en el Congreso de los Diputados ha estado marcada por la confirmación del «no» de Junts al decreto del Gobierno, la publicación de los archivos secretos del 23-F y un durísimo cruce de reproches entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Este miércoles, la Cámara Baja ha vivido una de sus sesiones más intensas en lo que va de 2026. El Gobierno ha sufrido un importante revés parlamentario mientras trataba de capitalizar la histórica desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado de 1981.

Junts se planta: «Escudo social sí, okupaciones no»

La noticia política del día es la confirmación por parte de Míriam Nogueras de que Junts votará en contra del nuevo escudo social. El motivo es la inclusión de la moratoria antidesahucios en el mismo paquete de votación, algo que el partido catalán considera que favorece la «okupación».

Nogueras ha acusado al Ejecutivo de «trampa legislativa» al mezclar medidas de protección a familias vulnerables con lo que ellos consideran impunidad para los okupas. Pedro Sánchez, por su parte, ha instado a la formación a volver a la senda del diálogo «por el bien de Cataluña».

El 23-F y la «transparencia» a debate

La desclasificación de los secretos del 23-F, que Moncloa publicará en su web antes de las 15:00 horas, ha servido de arma arrojadiza entre los líderes de los principales partidos:

Feijóo (PP): Ha utilizado el término para exigir a Sánchez que «desclasifique» también los Presupuestos , el número real de viviendas construidas y los contratos vinculados a presuntas mordidas. «No pasarán 45 días tras el cambio de Gobierno para saber lo que ha hecho usted», ha advertido.

Ha utilizado el término para exigir a Sánchez que «desclasifique» también los , el número real de viviendas construidas y los contratos vinculados a presuntas mordidas. «No pasarán 45 días tras el cambio de Gobierno para saber lo que ha hecho usted», ha advertido. Sánchez (PSOE): Ha respondido sacando pecho de la economía afirmando que «España va como nunca» y ha acusado al líder de la oposición de hacer «política para ultras».

Ha respondido sacando pecho de la economía afirmando que «España va como nunca» y ha acusado al líder de la oposición de hacer «política para ultras». Bildu: Ha aprovechado la coyuntura para pedir que se abran también los archivos sobre los GAL, los sucesos de Vitoria de 1976 y el caso Mikel Zabalza.

Otros frentes abiertos en la sesión

Protagonista Tema clave Declaración destacada Miguel Tellado (PP) Tragedia de Adamuz Cuestionó por qué Adif retiró materiales de la vía de madrugada sin permiso judicial. Yolanda Díaz (Suma) Derechos laborales Acusó al PP de representar a quienes «explotan a la gente trabajadora». María Jesús Montero Caso Plus Ultra Negó tajantemente reuniones con Zapatero para el rescate de la aerolínea. Ester Muñoz (PP) Inmigración Calificó de «radical» la regularización de 500.000 migrantes «sin control».

Próximos pasos

El foco se traslada ahora a la página web de La Moncloa, donde en las próximas horas la ciudadanía podrá acceder por primera vez a los documentos que han estado bajo llave durante 45 años.