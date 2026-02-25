El actor y la influencer han sido captados en actitud muy cariñosa durante una cena en un conocido restaurante de las islas. Las redes sociales han enloquecido con la «mirada embelesada» de Casas, que confirma que su relación atraviesa su mejor momento tras un año de discreción.

Lo que comenzó como un rumor guardado bajo llave durante meses ha terminado por confirmarse de la forma más romántica posible. Mario Casas y Melyssa Pinto ya no se esconden. La pareja ha sido fotografiada disfrutando de una cena íntima en el restaurante ‘Fuji’, en Canarias, donde los testigos no pudieron pasar por alto la química evidente entre ambos.

Tal y como se ha comentado en el programa Aruser@s, la imagen del actor mirando a la exconcursante de La Isla de las Tentaciones se ha vuelto viral. Las seguidoras de ambos han acuñado una frase que ya recorre las redes: «Búscate un chico que te mire como Mario mira a Melyssa». Según Tatiana Arús, esa mirada «embelesada» es la prueba definitiva de una relación que, tras un año de hermetismo, parece estar más que consolidada.

Debate en plató: ¿Mario o Óscar Casas?

La noticia del romance ha derivado en un divertido debate en el plató de Alfonso Arús sobre quién es el «hermano favorito» del clan Casas. Las opiniones están divididas entre las colaboradoras:

Team Mario: Alba Gutiérrez defiende al actor, destacando incluso que comparten fecha de cumpleaños.

Alba Gutiérrez defiende al actor, destacando incluso que comparten fecha de cumpleaños. Team Óscar: Rocío Cano prefiere al hermano menor, llegando a bromear con que le deja a Mario «para Alba» porque ella prefiere quedarse «con el hermano bueno».

Un año de amor secreto

A pesar de que la pareja ha intentado mantener su noviazgo alejado de los focos, las visitas frecuentes de Melyssa a la casa del actor y los sutiles intercambios en redes sociales ya habían hecho sospechar a los más curiosos. Con este viaje a Canarias, la pareja da un paso al frente, normalizando una relación que combina el éxito cinematográfico de él con la enorme influencia en el mundo de la moda y la belleza de ella.