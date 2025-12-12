El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha manifestado su disposición a considerar un referéndum para decidir sobre la soberanía de los territorios del este que actualmente se encuentran bajo ocupación rusa. Esta declaración se produce en medio de un creciente interés por parte de la comunidad internacional en buscar soluciones al prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania.

Zelenski subrayó que cualquier decisión que impacte la soberanía de estos territorios deba ser tomada con la participación del pueblo ucraniano. En una conferencia de prensa, destacó que la voz del ciudadano es crucial en momentos tan críticos. «Un referéndum o elecciones son esenciales para que el pueblo manifieste su postura sobre su futuro», afirmó el líder ucraniano.

Como parte de su estrategia, Zelenski anunció que han enviado a Estados Unidos una nueva propuesta del acuerdo de paz, que busca incluir no solo la postura de Ucrania, sino también las perspectivas europeas. Aclaró que esta no es una versión final, sino más bien una respuesta a lo que han recibido de otras partes involucradas en el conflicto.

En cuanto al avance de las negociaciones, Zelenski señaló que existen varios puntos de desacuerdo, especialmente en relación a la región de Donetsk. Los responsables rusos están exigiendo la retirada de las tropas ucranianas, algo que el presidente ucraniano considera inaceptable.

Acerca de las propuestas del gobierno estadounidense, Zelenski indicó que han desarrollado un borrador que se enviará a la Casa Blanca una vez analizado. Este documento incluirá ideas y sugerencias ucranianas que se sumarán a las garantías de seguridad propuestas por sus aliados, lo que podría ser fundamental para establecer un marco más seguro para la celebración de elecciones.

El tiempo es un factor crítico en este proceso. Zelenski está abierto a celebrar elecciones en un plazo de 60 a 90 días, siempre que se garantice la seguridad de los votantes y el proceso electoral. «Es esencial que las elecciones se lleven a cabo de manera legítima, reflejando la voluntad del pueblo», afirmó.

Sin embargo, el presidente también ha expresado su preocupación sobre las intenciones de Rusia. Destacó que, aunque se están realizando esfuerzos para encontrar una solución pacífica, no ha visto señales concretas de que el Kremlin quiera poner fin a la guerra. «Rusia ha mostrado resistencia a cualquier avance significativo y esto plantea un gran riesgo para futuras negociaciones», dijo Zelenski.

Además, Zelenski abordó el tema de la central nuclear de Zaporiyia, una de las más grandes de Europa. Este lugar ha sido objeto de tensiones entre ambas partes, exacerbadas por las acusaciones mutuas de ataques a la instalación nuclear. La seguridad de dicha instalación es primordial y se ha convertido en un punto focal en medio de las negociaciones.