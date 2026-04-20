Un agente de la Policía Nacional falleció este fin de semana en Guadalajara tras sufrir un disparo accidental en la pierna mientras se encontraba en servicio, según han confirmado fuentes oficiales.

Un agente de la Policía Nacional, que había formado parte del Grupo Especial de Operaciones (GEO), falleció este fin de semana en Guadalajara tras sufrir un disparo accidental con su arma reglamentaria.

El suceso fue confirmado por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, quien explicó que el agente se encontraba en una misión especial en otras dependencias en el momento del incidente.

Según detalló, el arma se disparó de forma accidental, provocando una herida en la pierna que resultó finalmente mortal. Las autoridades han insistido en que se trata de un accidente.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas del suceso, mientras se mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El fallecimiento ha generado consternación en el ámbito policial, especialmente entre los miembros de unidades especiales como los GEO, considerados uno de los cuerpos de élite de la Policía Nacional.