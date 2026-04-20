El siniestro, ocurrido a la altura de Honrubia en sentido Madrid, deja al menos dos heridos y obliga a desviar el tráfico por la N-3

Un grave accidente de tráfico ha provocado el corte total de la autovía A-3 en sentido Madrid durante la mañana de este lunes, 20 de abril de 2026. El siniestro, consistente en una colisión entre dos camiones, se ha producido alrededor de las 6:40 horas en el kilómetro 170 de la citada vía, a la altura del término municipal de Honrubia (Cuenca), según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos pesados han quedado envueltos en un aparatoso incendio que ha afectado a todos los carriles de la calzada en dirección a la capital y a parte de la mediana. Las cámaras de la Dirección General de Tráfico (DGT) han captado imágenes de una densa columna de humo negro que, si bien invade el sentido contrario, permite la circulación hacia Valencia «con precaución», ya que las condiciones meteorológicas despejadas facilitan la visibilidad.

Dos heridos y desvíos alternativos

En el lugar del suceso se han registrado al menos dos personas heridas, aunque por el momento las autoridades no han precisado si se trata de los conductores de los vehículos implicados. Para atender la emergencia, se han movilizado efectivos de los Bomberos de Motilla del Palancar, patrullas de la Guardia Civil, una UVI móvil, dos ambulancias adicionales y un médico de Urgencias.

Debido a la magnitud de las llamas y a los trabajos de extinción, la DGT ha procedido al cierre del tráfico en sentido Madrid, habilitando un desvío alternativo en la salida 207 a través de la carretera nacional N-3. Aunque las retenciones llegaron a alcanzar los dos kilómetros de longitud a primera hora de la mañana, sobre las 8:15 horas la congestión había disminuido considerablemente, situándose en torno al medio kilómetro.

Las autoridades de tráfico instan a los conductores que circulen por la zona a extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los agentes, mientras se espera que los equipos de emergencia logren sofocar por completo el fuego y se proceda a la retirada de los restos de la maquinaria siniestrada para restablecer la normalidad en la infraestructura.