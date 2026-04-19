El suceso, calificado como un «altercado doméstico», se ha saldado con el fallecimiento del agresor tras ser abatido por la Policía y dos mujeres heridas

Una tragedia sin precedentes ha sacudido la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana (Estados Unidos). Ocho niños, con edades comprendidas entre 1 y 14 años, han perdido la vida en la madrugada de este domingo durante un tiroteo masivo que las autoridades locales han calificado inicialmente como un «altercado doméstico». El presunto autor de los hechos, que emprendió la huida en un vehículo robado, ha fallecido tras ser abatido por las fuerzas de seguridad.

Los hechos se desencadenaron poco después de las 6:00 horas de la mañana (hora local) en tres inmuebles distintos de la citada localidad: dos viviendas situadas en la calle West 79th y una tercera ubicada en la calle Harrison. El portavoz de la Policía de Shreveport, Christopher Bordelon, ha confirmado en rueda de prensa que un total de diez personas fueron alcanzadas por los disparos durante el incidente.

Las únicas supervivientes del tiroteo son dos mujeres adultas, de las cuales una permanece en estado grave con heridas que ponen en peligro su vida. Según han indicado las autoridades, el sospechoso era, presuntamente, el único individuo que efectuó los disparos y algunos de los menores fallecidos «eran sus descendientes».

Persecución y muerte del sospechoso

Tras cometer el crimen, el individuo abandonó la zona en un vehículo que había sustraído previamente a punta de pistola. Agentes de la policía de Shreveport iniciaron de inmediato una persecución tras el automóvil, la cual concluyó cuando los efectivos policiales lograron interceptar y abatir al sospechoso.

Bordelon ha descrito el escenario como «una escena extensa, como ninguna que hayamos visto jamás». Por su parte, el jefe de policía de la ciudad, Wayne Smith, se ha mostrado visiblemente afectado ante los medios de comunicación: «Estoy profundamente atónito; no puedo ni imaginar cómo pudo ocurrir algo así», ha declarado.

Consternación en las instituciones locales

La ciudad de Shreveport, que cuenta con una población de unos 180.000 habitantes, se encuentra en estado de ‘shock’ tras conocerse la magnitud de la matanza. El alcalde de la localidad, Tom Arceneaux, ha expresado sus condolencias y ha calificado el suceso como una situación «trágica», señalando que se trata, posiblemente, de la peor que han vivido en la historia del municipio.

A falta de que se facilite la identidad oficial del agresor, la investigación continúa abierta para esclarecer los motivos que originaron este violento altercado doméstico que ha acabado con la vida de ocho menores en un mismo núcleo familiar y vecinal.