BADAJOZ – El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha sido escenario de un audaz robo durante la madrugada de este sábado. Un grupo de desconocidos ha logrado sustraer 149 monedas de oro que integran el célebre Tesoro de Villanueva de la Serena, una de las colecciones numismáticas más valiosas de la región.

Un asalto nocturno y violento

Según han confirmado fuentes de la Junta de Extremadura, los asaltantes utilizaron la fuerza para acceder al recinto por la parte trasera del edificio. Tras conseguir forzar una reja, los ladrones entraron en las salas de exposición y rompieron de forma violenta la vitrina de seguridad donde se custodiaban las piezas.

A pesar de que el museo cuenta con vigilancia permanente y sistemas de seguridad reglamentarios, los autores lograron huir antes de que las autoridades llegaran al lugar. El aviso del servicio de vigilancia se registró a las 6:00 horas, pero cuando la Policía Nacional se personó en el edificio, ya no había rastro de los sospechosos.

El botín: Oro de dos continentes

El conjunto robado tiene un valor histórico incalculable. Se trata de 149 monedas de oro acuñadas entre 1772 y 1822, abarcando los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII.

Lo que hace especial a este tesoro es la diversidad de sus cecas (lugares de acuñación), que incluyen ciudades como:

España: Madrid y Sevilla.

Madrid y Sevilla. América: México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago y el Nuevo Reino.

El tesoro fue descubierto originalmente en 1987 durante las obras del antiguo Cine Rialto en Villanueva de la Serena y apenas se había incorporado al museo de Badajoz el pasado mes de noviembre, tras décadas de custodia provisional en el ayuntamiento villanovense.

Investigación en curso

En estos momentos, el Museo Arqueológico permanece cerrado al público y la zona se encuentra acordonada. Especialistas de la Policía Científica están llevando a cabo una inspección técnica minuciosa en busca de huellas dactilares o restos biológicos que permitan identificar a los autores.

La Junta de Extremadura ha manifestado que el centro cumplía con todas las medidas de seguridad exigidas, por lo que la investigación también se centrará en determinar cómo los ladrones lograron burlar los sistemas de detección de forma tan efectiva. Por ahora, el museo permanecerá clausurado hasta nuevo aviso mientras continúa el despliegue policial.