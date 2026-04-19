El incidente, ocurrido en la región de Rostov del Don, se originó tras el desplome de la malla de seguridad durante el espectáculo de la dinastía Dovagliuk

Momentos de extrema tensión y pánico se han vivido este domingo en un circo de la región rusa de Rostov del Don. Durante el transcurso de un espectáculo con fieras, uno de los tigres participantes en la función logró saltar desde el área de la arena hasta la zona de asientos ocupada por los espectadores, paseándose entre las butacas ante la mirada atónita de los asistentes.

Los hechos, de los que se han hecho eco medios locales como el portal Life.ru, se desencadenaron durante una actuación que contaba con la presencia de dos domadores y tres tigres. Los animales se encontraban separados de los asistentes por una malla de seguridad suspendida de un aro de varios metros de diámetro. Sin embargo, en un momento determinado del número, la red se desplomó, provocando el nerviosismo de los felinos, que comenzaron a pelear entre sí antes de que uno de ellos saltara hacia el graderío.

Respuesta del público y desalojo

El salto del animal provocó una reacción dispar entre el público presente. Mientras una parte importante de los espectadores decidió huir del lugar de forma inmediata al desatarse el pánico, otros permanecieron en sus asientos mientras el tigre recorría las gradas.

El personal del circo, perteneciente a la conocida dinastía Dovagliuk, intervino con rapidez para gestionar la situación. Según las informaciones disponibles, los empleados lograron evacuar a los ciudadanos y, finalmente, uno de los domadores consiguió controlar al ejemplar y devolverlo a su jaula. Pese a la gravedad de lo ocurrido, las autoridades han confirmado que no ha habido que lamentar heridos ni víctimas.

Investigación policial en curso

La policía rusa ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el suceso y determinar por qué fallaron los sistemas de protección. En declaraciones citadas por la agencia oficial TASS, las fuerzas de seguridad indicaron que se están llevando a cabo las comprobaciones pertinentes para tomar una decisión procesal conforme a la legislación vigente.

Por su parte, los responsables del circo han eludido realizar comentarios oficiales tras ser consultados por medios locales como 161.ru. Las autoridades han incidido en que, tras el incidente, todos los animales fueron debidamente enjaulados y la situación quedó bajo control sin daños personales.