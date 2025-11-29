La doctora Elena Casado Pineda alerta sobre los riesgos de la ashwagandha para personas con hipotiroidismo autoinmune, como la tiroiditis de Hashimoto, advirtiendo que este suplemento puede empeorar los síntomas y aumentar el riesgo de complicaciones graves. Aunque popular en las redes sociales, la ashwagandha no es recomendable en estos casos, según la experta.

La ashwagandha, una planta adaptógena cada vez más popular por sus supuestos beneficios en el bienestar general, no está exenta de riesgos, especialmente para quienes padecen trastornos tiroideos. Aunque muchas personas la consideran un remedio natural para el estrés y la energía, su uso no está recomendado para aquellos con problemas de tiroides, especialmente en casos de hipotiroidismo autoinmune, como la tiroiditis de Hashimoto.

La doctora Elena Casado Pineda, conocida en redes sociales como @medicilio, ha querido aclarar en un video de TikTok los riesgos que puede generar la ashwagandha en personas con esta condición. La especialista explica que este suplemento puede alterar la función tiroidea, al aumentar los niveles de hormona tiroidea circulante, lo que puede desembocar en crisis tirotóxicas, una complicación grave derivada de un exceso de hormonas tiroideas.

Casado advierte especialmente sobre los efectos en el hipotiroidismo autoinmune, que se presenta con frecuencia en personas con tiroiditis de Hashimoto. Este tipo de hipotiroidismo es especialmente susceptible a los efectos de la ashwagandha, ya que la planta estimula el sistema inmunitario, lo cual es contraproducente en enfermedades autoinmunes. «En una persona con patologías autoinmunes como Hashimoto o lupus, no va bien, porque va a empeorar tus síntomas», señala.

Aunque aún no existen suficientes estudios concluyentes sobre el tema, Casado recalca la importancia de evaluar el riesgo-beneficio en medicina. Según su juicio, no hay más beneficio en tomar ashwagandha que el riesgo de que te pueda crear una crisis tirotóxica o empeorar aún más tu tiroiditis de Hashimoto. La recomendación de la doctora es clara: consultar siempre con un profesional sanitario antes de iniciar cualquier suplementación, especialmente cuando se tiene una condición médica preexistente.

La doctora también aprovecha para lanzar un mensaje sobre el exceso de información no verificable que circula por Internet. En este sentido, Casado subraya que la evidencia científica debe prevalecer sobre las recomendaciones de «gurús» que difunden consejos sin base. “Si un médico se molesta en darte información basada en la ciencia en redes sociales, no respondas con que has visto un video de la gurú de turno”, añade, recordando la responsabilidad de cada persona en el cuidado de su salud.