El sindicato promovido por Vox ha integrado en su estructura a varios antiguos responsables de Hacer Nación, una formación de extrema derecha que operaba en un municipio madrileño y que llegó a obtener dos concejales antes de su reciente desaparición.

La organización, señalada por colectivos sociales como un partido de carácter xenófobo, se ha disuelto en silencio, eliminando sus perfiles públicos y borrando buena parte de su actividad digital. La desaparición se produjo sin comunicado oficial ni explicaciones por parte de sus dirigentes.

La incorporación de estos exmiembros al sindicato se interpreta como un movimiento para reforzar la presencia de perfiles afines dentro del entorno político y social vinculado a Vox. Hasta ahora, ni el sindicato ni los antiguos líderes de Hacer Nación han detallado las razones de esta integración ni cuál será su nuevo papel en la estructura sindical.