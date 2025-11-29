Con la nueva reforma de pensiones que entrará en vigor en 2026, los trabajadores deben tener en cuenta los años de cotización requeridos para obtener una pensión completa. En 2026, para jubilarse con el 100% de la base reguladora, los requisitos de cotización han cambiado, y es fundamental entender cómo influirán las futuras reformas y subidas de pensiones en el acceso a la jubilación.

Las pensiones contributivas en España aumentarán un 2,7% en 2026, lo que se traduce en una subida de aproximadamente 40 euros mensuales en la pensión media, alcanzando los 1.552 euros brutos al mes. Este incremento afectará a más de 9,4 millones de pensionistas en todo el país, lo que supone una buena noticia a nivel nacional para aquellos que ya perciben la prestación por jubilación.

Sin embargo, uno de los puntos clave que muchos trabajadores se preguntan es ¿cuántos años tengo que cotizar para jubilarme con el 100% en 2026? Según las normativas actuales, para tener derecho a una pensión contributiva en España, se debe cumplir con el requisito de 15 años cotizados. De esos 15 años, al menos dos deben haberse cotizado en los 15 años anteriores a la jubilación. Sin embargo, este es solo el mínimo para acceder a una pensión parcial.

Para obtener el 100% de la base reguladora, en 2026 se exigirá haber cotizado al menos 36 años y seis meses. Esta cifra representa un incremento respecto a los años anteriores. Es importante recordar que si se cumple con esta cotización, la edad de jubilación ordinaria será de 65 años, siempre y cuando se hayan cotizado al menos 38 años y tres meses.

Si se cotiza menos de ese tiempo, la edad de jubilación se retrasa a 66 años y ocho meses en 2025, y a 67 años en 2027 si no se cumplen los requisitos mínimos de cotización. Este cambio en la edad de jubilación está relacionado con el aumento de los años de cotización exigidos por la reforma.

¿Qué sucede si no se alcanzan los 15 años cotizados?

Si un trabajador no llega a los 15 años de cotización exigidos por la Seguridad Social, no podrá acceder a una pensión contributiva de jubilación. Sin embargo, existen las Pensiones No Contributivas (PNC), que están destinadas a aquellas personas que no han cotizado lo suficiente o no han cotizado en absoluto y se encuentran en una situación económica vulnerable. La PNC en 2025 se sitúa en una cuantía anual de 7.905,80 euros, lo que equivale a unos 564,70 euros al mes, aunque en casos de menor necesidad, puede ser más baja.

¿Qué ha cambiado con la reforma de pensiones?

Aunque el aumento del IPC no modifica directamente los años de cotización ni la edad de jubilación de forma inmediata, sí eleva el coste de las pensiones, lo que podría generar una mayor presión financiera en el sistema. Esto podría llevar a ajustes futuros que afecten tanto a la edad de jubilación como a los requisitos para acceder a una pensión completa.

En conclusión, si deseas acceder a la pensión con el 100% en 2026, necesitarás haber cotizado al menos 36 años y seis meses. No obstante, es importante estar atento a posibles modificaciones adicionales que puedan surgir debido a la reforma y a la evolución del sistema de pensiones.