El tenista serbio debuta este miércoles 30 de septiembre en la primera ronda del torneo chino frente al portugués Nuno Borges en el primer turno de la sesión nocturna. El choque podrá seguirse en directo a través de los canales de deportes de Movistar+ no antes de las 13:00 horas en horario peninsular español.

Novak Djokovic regresa a la competición oficial para disputar el ATP 500 de Pekín 2026, un torneo en el que inicia su participación este miércoles 30 de septiembre midiéndose al portugués Nuno Borges en el cruce correspondiente a la primera ronda del cuadro principal. El tenista serbio afronta este compromiso con el objetivo de encauzar su dinámica deportiva tras su eliminación en la primera ronda del pasado US Open ante Mariano Navone, un encuentro tras el cual el jugador se mostró visiblemente afectado al término del duelo.

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El tenista balcánico retorna de este modo a la cita de Pekín, un torneo en el que no participaba desde el año 2015. El historial de Djokovic en la capital china presenta un registro inmaculado de 29 victorias y ninguna derrota, una trayectoria invicta que le ha permitido coronarse campeón del certamen en cinco ocasiones a lo largo de su carrera profesional. Nuno Borges será el primer oponente que trate de romper la racha de victorias que atesora el serbio en el evento asiático.

En lo que respecta a la programación de la jornada, el enfrentamiento entre Novak Djokovic y Nuno Borges ha sido ubicado en el primer turno de la sesión nocturna de la Pista Central. Por este motivo, el choque no dará comienzo antes de las 19:00 horas en horario local de Pekín, lo que se traduce en un horario no anterior a las 13:00 horas en la Península.

Los aficionados al tenis en España podrán seguir la retransmisión del partido en directo a través de la plataforma de televisión de pago Movistar +, que ofrecerá la cobertura de la jornada del ATP Pekín 2026 empleando varios de sus diales dedicados a la oferta deportiva.