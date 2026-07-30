Juan Jesús Vivas señala que en la última semana han accedido a la ciudad autónoma unos 1.500 migrantes, lo que representa cerca del 2 % de la población local.

CEUTA.– El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado formalmente al Gobierno de España la declaración de «emergencia nacional» y la activación de un «mando único» para gestionar la creciente presión migratoria que registra el territorio fronterizo en los últimos días.

En declaraciones concedidas a la Cadena SER, el mandatario ceutí advirtió de que, aunque la presión migratoria en la frontera sur es una constante, la situación actual atraviesa «picos de especial intensidad» que superan la capacidad de respuesta local. Según las estimaciones de la Presidencia autonómica:

Ingresos recientes: En la última semana han entrado a la ciudad unas 1.500 personas (un ritmo medio aproximado de 300 personas al día), lo que equivale a casi el 2 % de la población total de Ceuta.

En la última semana han entrado a la ciudad unas 1.500 personas (un ritmo medio aproximado de 300 personas al día), lo que equivale a casi el 2 % de la población total de Ceuta. Menores y centros saturados: Alrededor de 700 de los recién llegados son menores de edad. Además, más de 1.000 jóvenes permanecen a la espera a las puertas de los centros de acogida, cuyas instalaciones cuentan únicamente con unas 500 plazas disponibles.

Saturación y demanda de recursos

Vivas subrayó la urgencia de adoptar una «acción decidida, enérgica, proporcional, contundente e inmediata» bajo un mando coordinado por parte del Ejecutivo central. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de desplegar recursos provisionales de emergencia para aliviar el colapso de los centros de adultos —competencia del Estado— y garantizar la financiación necesaria para la atención de los menores no acompañados, bajo tutela autonómica.

«Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social. Si esto no se corrige a tiempo, en un mes estaremos en una situación similar a la crisis de mayo de 2021», advirtió el presidente ceutí.

Vías de actuación

Entre las medidas prioritarias planteadas por la administración autonómica destacan: