Un operativo policial coordinado desde España permite la localización y neutralización de más de 4.300 enlaces con contenidos ilícitos de esta red transnacional.

MADRID.– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español han liderado una amplia ofensiva policial internacional dirigida a frenar la difusión de propaganda y material ilícito en internet atribuido a la red transnacional ‘The Com’, una estructura compuesta por múltiples grupúsculos de carácter ultraviolento sobre cuya elevadísima peligrosidad ya había alertado Europol.

La acción policial ha permitido identificar y rastrear un total de 4.340 enlaces web en los que se alojaban contenidos de extrema gravedad generados o distribuidos por esta trama cibernética.

Claves de la operación

Alcance del operativo: La intervención se ha centrado en detectar y desmantelar la infraestructura digital utilizada por la red para expandir su mensaje radical, reclutar adeptos y coordinar actividades delictivas.

La intervención se ha centrado en detectar y desmantelar la infraestructura digital utilizada por la red para expandir su mensaje radical, reclutar adeptos y coordinar actividades delictivas. Naturaleza de la red: ‘The Com’ está catalogada por los servicios de inteligencia y ciberseguridad como un entramado descentralizado pero altamente peligroso, vertebrado por distintos grupos que operan en el entorno digital a escala internacional y caracterizado por métodos de extrema violencia.

‘The Com’ está catalogada por los servicios de inteligencia y ciberseguridad como un entramado descentralizado pero altamente peligroso, vertebrado por distintos grupos que operan en el entorno digital a escala internacional y caracterizado por métodos de extrema violencia. Liderazgo de España: Las unidades especializadas de ciberseguridad del Ministerio del Interior español han encabezado la coordinación técnica para la localización del material ilícito, colaborando estrechamente con la agencia policial europea (Europol) y otras autoridades internacionales.

Alerta por ciberterrorismo y radicalización

Las agencias europeas venían monitorizando la actividad de ‘The Com’ debido a la gravedad del contenido que sus integrantes compartían en foros cerrados y plataformas digitales. La neutralización de estos miles de enlaces busca asestar un golpe directo a la capacidad de propagación del grupo, limitando su presencia en la red y previniendo el impacto de sus acciones violentas.