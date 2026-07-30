Los paros, convocados en solitario por el Sindicato Ferroviario en pleno arranque de la operación salida de agosto, garantizan la circulación de entre el 65 % y el 75 % de los trenes de viajeros.

MADRID.– El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado la resolución de servicios mínimos obligatorios para la jornada de huelga de 24 horas convocada en Renfe este viernes 31 de julio. La protesta, convocada por el Sindicato Ferroviario en coincidencia con uno de los días de mayor intensidad de desplazamientos de la operación salida del verano, afectará al personal de conducción e intervención de todo el territorio nacional.

A pesar de que el catálogo de servicios mínimos deja en el aire la posible cancelación de hasta 322 convoyes de media y larga distancia, la operadora prevé que el impacto real en el tráfico sea reducido, apoyándose en el escaso seguimiento que registraron las dos convocatorias anteriores del mismo sindicato en junio y mediados de julio.

Cobertura de los servicios mínimos

AVE y Larga Distancia: Se garantiza la circulación del 73 % de los trenes programados. Del total de 343 convoyes previstos para la jornada, 251 tienen asegurado su trayecto, mientras que un máximo de 92 podrían verse cancelados.

Se garantiza la circulación del de los trenes programados. Del total de 343 convoyes previstos para la jornada, 251 tienen asegurado su trayecto, mientras que un máximo de 92 podrían verse cancelados. Media Distancia: Operarán al 65 % de su capacidad habitual. De los 662 trenes fijados para la fecha, continuarán en servicio al menos 432.

Operarán al de su capacidad habitual. De los 662 trenes fijados para la fecha, continuarán en servicio al menos 432. Cercanías: El Ministerio ha establecido un nivel de cobertura del 75 % durante las horas punta y del 50 % en las horas valle. En las líneas con mayor afluencia, los trenes mantendrán frecuencias medias de 20 minutos por sentido.

Reivindicaciones sindicales y derechos de los pasajeros

El Sindicato Ferroviario justifica la convocatoria de paro de 24 horas denunciando graves deficiencias en los sistemas de climatización del material rodante en plena ola de calor estival, exigiendo la retirada temporal y reparación inmediata de las unidades que no aseguren condiciones óptimas de confort y seguridad para usuarios y trabajadores.

«La inclusión de un tren fuera del decreto de servicios mínimos no implica su suspensión automática, sino que su cancelación dependerá finalmente del grado de seguimiento del paro por parte de la plantilla», han recordado fuentes del sector.

Por su parte, Renfe ha notificado por correo electrónico a los usuarios cuyos viajes puedan resultar afectados y recuerda que aquellos pasajeros cuyo tren no circule tendrán derecho a la devolución íntegra del importe del billete o al cambio de fecha y hora sin coste adicional.