La Comisión Europea advierte de que el riesgo extremo de fuego se extenderá por casi todo el continente en las próximas semanas debido a la cuarta ola de calor del verano.

BRUSELAS.– El Centro de Coordinación de Respuestas ante Emergencias de la Comisión Europea (ERCC, por sus siglas en inglés) trabaja a pleno rendimiento para hacer frente a la escalada de incendios forestales en el sur y centro de Europa. Desde su sede operativa en Bruselas, un equipo técnico monitoriza las 24 horas del día el avance de los fuegos en España y Francia, al tiempo que vigila con preocupación la evolución meteorológica en países como Alemania, República Checa o Grecia.

Tras la solicitud de auxilio formulada por el Gobierno de España para combatir los incendios desatados en la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo, el ERCC activó de inmediato el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. El dispositivo de apoyo enviado a territorio español incluye:

Medios aéreos: Dos aviones cisterna procedentes de Italia, dos de Grecia y dos helicópteros aportados por Turquía.

Dos aviones cisterna procedentes de Italia, dos de Grecia y dos helicópteros aportados por Turquía. Medios terrestres: Vehículos y equipos de bomberos desplegados desde Portugal.

Por su parte, Francia también mantiene abierta la petición de ayuda internacional para sofocar incendios como el de la Gironda (Burdeos), habiendo recibido respaldo de países como Alemania, Suecia, Croacia y Portugal. En lo que va de verano, la emergencia comunitaria se ha activado en seis ocasiones.

Tecnología satelital y prevención en el terreno

El centro operativo en Bruselas combina el seguimiento de noticias en directo con el análisis en tiempo real de vientos y predicciones meteorológicas. Además, recurre a la red de satélites Copernicus para evaluar la intensidad e impacto del fuego y anticipar su comportamiento en las horas subsiguientes.

Para la campaña estival, la UE cuenta con un despliegue preventivo de 777 bomberos repartidos por el sur del continente —con retenes de Polonia, Países Bajos y Bulgaria destinados en España—, además de una flota de 18 aviones, 5 helicópteros y diversos vehículos terrestres.

«La extinción no es la solución»

A pesar del despliegue técnico y humano, los expertos comunitarios advierten sobre los límites de la respuesta logística frente a incendios caracterizados por una propagación extremadamente rápida. Moisés Galán, técnico analista del ERCC, destaca que en fuegos registrados este verano en puntos como Los Gallardos (Almería), la velocidad del incendio alcanzó los 6 km/h, superando con creces la capacidad de tendido de líneas de extinción de los bomberos (unos 300 metros por hora).