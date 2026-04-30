El exasesor de José Luis Ábalos comparece este jueves después de que el empresario Víctor de Aldama señalara pagos millonarios y apuntara a la cúpula del Gobierno y del PSOE.

Madrid – El Tribunal Supremo retoma este jueves el juicio por la presunta trama de comisiones en contratos públicos con la declaración de Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La comparecencia llega tras una jornada maratoniana el miércoles, protagonizada íntegramente por el empresario Víctor de Aldama, cuya declaración se extendió durante casi ocho horas.

Aldama, que se encuentra en libertad provisional tras mostrar su disposición a colaborar con la justicia, ofreció un testimonio que ha sacudido el tablero político. El empresario confesó haber abonado entre 3,5 y 4 millones de euros tanto a Ábalos como a Koldo García a cambio de la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia.

Las acusaciones de Aldama

Durante su intervención, el empresario no se limitó a detallar el pago de comisiones, sino que implicó directamente a otras instancias del Ejecutivo. Aldama situó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el nivel más alto de lo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil describe como una «banda organizada».

Además, el testimonio incluyó alusiones a otros ministros y a presuntas irregularidades en la financiación del PSOE, elevando la tensión de un proceso que inicialmente preveía las declaraciones de los tres acusados en una sola sesión.

El calendario de este jueves

Tras el retraso acumulado por la extensa comparecencia de Aldama, el tribunal ha organizado la jornada de hoy bajo el siguiente orden:

Koldo García: Su declaración ha comenzado a las 10:00 horas, donde se espera que responda a las graves acusaciones de cobro de comisiones vertidas por su antiguo socio.

Su declaración ha comenzado a las 10:00 horas, donde se espera que responda a las graves acusaciones de cobro de comisiones vertidas por su antiguo socio. José Luis Ábalos: Si el cronograma se cumple, el exministro de Transportes será el siguiente en comparecer ante el juez para ofrecer su versión de los hechos.

El caso entra así en una fase crítica, donde el contraste entre las versiones de los implicados será determinante para el desarrollo del juicio en el Alto Tribunal.